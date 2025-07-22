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“Перебував у режимі так званої консерви”: Малюк про детектива НАБУ Гусарова

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки співробітника Бюро Віктора Гусарова з російською агентурою. Гусаров, який працював на ворога з 2015-2016 років, передавав інформацію заступнику керівника охорони Януковича Іванцову, який був активним учасником ворожої резидентури.

“Перебував у режимі так званої консерви”: Малюк про детектива НАБУ Гусарова

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки співробітника Бюро Віктора Гусарова, який перебував у режимі так званої "консерви", з російською агентурою. Про це Малюк заявив під час брифінгу, передає УНН.

Крім цього, ще один фігурант, який вчора був затриманий, детектив, одного з підрозділів, його прізвище Гусаров. Він передавав інформацію заступнику керівника охорони Януковича на прізвище Іванцов. Іванцов, вам для розуміння, - це активний учасник ворожої резидентури, яка замикається взагалі над топ-агентуристом Єгоровим. У нас була реалізація раніше по генералу Шайтанову, така історична реалізація по генералу СБУ Шайтанову. Оце той Єгоров, який якраз тримав оці агентурні мережі 

- сказав Малюк.

Він наголосив, що події стосуються 2015-2016 років, коли Гусаров не працював в НАБУ, але вже активно працював з ворогом.

Іванцов був на території рф, Гусаров передавав йому інформацію, той у відповідь платив йому гроші і є підтверджуючі всі дані. Є переписка про те, що він розуміє, кому він передає інформацію, і що той перебуває на ворожій території й відноситься, по суті, до ворожих спецслужб. У 2023 році нам вдалося задокументувати окремі ознаки даного складу злочина. І на тому етапі я, знову ж таки, будучи щирим та відвертим з керівництвом НАБУ, підтягнув їх і ми проговорили цю ситуацію. Я пояснив великі ризики, що його терміново потрібно забирати. Навіть якщо він зараз не передає, то він в режимі так званої "консерви" - це той, хто працює на ворога, але знаходиться на певній такій вигальмованій фазі 

- зазначив Малюк.

Він додав, що керівники НАБУ його "уважно послухали", а потім самі проводили поліграфи та вживали своїх певних заходів.

Все призвело до того, що він знищив всі речові докази. Коли з ним почали спілкуватися далі, він сказав, що цього взагалі не було. Знову ж таки, я не кидаю каміння у бік керівництва НАБУ. Але це певна ознака того, що вони не є професійними контррозвідниками і їм більше потрібно було в тій ситуації прислухатися до мене, а також до мого заступника генерала Наумюка, який особисто займався даним питанням про те, на якому етапі хтось не передав значення, хтось можливо нехтував 

- наголосив голова СБУ.

Нагадаємо

Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Василь Малюк
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Київ
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