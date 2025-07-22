“Перебував у режимі так званої консерви”: Малюк про детектива НАБУ Гусарова
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки співробітника Бюро Віктора Гусарова з російською агентурою. Гусаров, який працював на ворога з 2015-2016 років, передавав інформацію заступнику керівника охорони Януковича Іванцову, який був активним учасником ворожої резидентури.
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що ще у 2023 році попереджав керівництво НАБУ про зв'язки співробітника Бюро Віктора Гусарова, який перебував у режимі так званої "консерви", з російською агентурою. Про це Малюк заявив під час брифінгу, передає УНН.
Крім цього, ще один фігурант, який вчора був затриманий, детектив, одного з підрозділів, його прізвище Гусаров. Він передавав інформацію заступнику керівника охорони Януковича на прізвище Іванцов. Іванцов, вам для розуміння, - це активний учасник ворожої резидентури, яка замикається взагалі над топ-агентуристом Єгоровим. У нас була реалізація раніше по генералу Шайтанову, така історична реалізація по генералу СБУ Шайтанову. Оце той Єгоров, який якраз тримав оці агентурні мережі
Він наголосив, що події стосуються 2015-2016 років, коли Гусаров не працював в НАБУ, але вже активно працював з ворогом.
Іванцов був на території рф, Гусаров передавав йому інформацію, той у відповідь платив йому гроші і є підтверджуючі всі дані. Є переписка про те, що він розуміє, кому він передає інформацію, і що той перебуває на ворожій території й відноситься, по суті, до ворожих спецслужб. У 2023 році нам вдалося задокументувати окремі ознаки даного складу злочина. І на тому етапі я, знову ж таки, будучи щирим та відвертим з керівництвом НАБУ, підтягнув їх і ми проговорили цю ситуацію. Я пояснив великі ризики, що його терміново потрібно забирати. Навіть якщо він зараз не передає, то він в режимі так званої "консерви" - це той, хто працює на ворога, але знаходиться на певній такій вигальмованій фазі
Він додав, що керівники НАБУ його "уважно послухали", а потім самі проводили поліграфи та вживали своїх певних заходів.
Все призвело до того, що він знищив всі речові докази. Коли з ним почали спілкуватися далі, він сказав, що цього взагалі не було. Знову ж таки, я не кидаю каміння у бік керівництва НАБУ. Але це певна ознака того, що вони не є професійними контррозвідниками і їм більше потрібно було в тій ситуації прислухатися до мене, а також до мого заступника генерала Наумюка, який особисто займався даним питанням про те, на якому етапі хтось не передав значення, хтось можливо нехтував
Нагадаємо
Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.