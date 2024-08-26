Перебоїв з електропостачанням на Запоріжжі немає - Федоров

Ситуація з електропостачанням на Запоріжжі стабільна, вже розгорнули 40 пунктів незламності.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цивільні керівники почали відкриття пунктів незламності. Зараз на території Запорізької області їх більше 40. За потреби ми можемо розгорнути ще 300 пунктів незламності, за кілька годин. Перебоїв з електропостачанням на Запоріжжі немає

Він також додав, що було прийняте рішення перекрити проїзд через ДніпроГЕС.

Через ранкову атаку було прийняте рішення перекрити проїзд через ДніпроГЕС, адже через великий трафік людей через проїзд, ворог намагається вдарити по ньому