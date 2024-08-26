Перебоев с электроснабжением в Запорожье нет - Федоров

Ситуация с электроснабжением в Запорожье стабильная, уже развернули 40 пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Гражданские руководители начали открытие пунктов несокрушимости. Сейчас на территории Запорожской области их более 40. При необходимости мы можем развернуть еще 300 пунктов несокрушимости, за несколько часов. Перебоев с электроснабжением на Запорожье нет - говорит Федоров.

Он также добавил, что было принято решение перекрыть проезд через ДнепроГЭС.

Из-за утренней атаки было принято решение перекрыть проезд через ДнепроГЭС, ведь из-за большого трафика людей через проезд, враг пытается ударить по нему - рассказал Федоров.

Напомним

Движение по плотине ДнепроГЭС в Запорожской области будет перекрыто из-за ситуации с безопасностью.