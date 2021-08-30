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Пентагон знав про атаку з "масовими жертвами" в аеропорту Кабула за лічені години до вибуху - Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Всього за 24 години до того, як терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, вище військове керівництво США зібралося для обговорення можливого теракту в Афганістані. Про конфіденційну зустріч повідомило видання Politico з посиланням на два джерела і на дані трьох секретних телефонних переговорів, передає УНН.

Деталі

Так, в кімнаті для відеоконференцій в Пентагоні в середу, о 8 ранку за місцевим часом (16:30 в Кабулі) міністр оборони США Ллойд Остін проінструктував більше десятка топ-чиновників відомства по всьому світу підготуватися до неминучої "події з масовими жертвами", пише Politico, посилаючись на засекречені записи з тих зборів.

Під час зустрічі генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, попередив про "важливі" розвіддані, що вказують на те, що філія Ісламської держави в Афганістані, ІДІЛ-К, планувала "комплексний напад", сказано в записах.

Командири, що дзвонили з Кабула, повідомили, що ворота Еббі (Abbey Gate), де було вказано зібратися американським громадянам, щоб потрапити в аеропорт, являють собою "найвищий ризик", і докладно розповіли про свої плани щодо захисту аеропорту.

"Я не вірю, що люди піддаються неймовірному ризику на місцях", - сказав Остін, згідно із записами.

Під час окремої розмови в той же день після полудня командири докладно описали план закриття воріт Еббі до полудня четверга за кабульским часом. Але американці вирішили тримати ворота відкритими довше, ніж планувалося, щоб дозволити британським союзникам продовжити евакуацію свого персоналу, що базується в сусідньому готелі Baron.

Що було раніше

Кілька вибухів сталися 26 серпня в натовпі афганців, які зібралися біля воріт аеропорту Кабула в надії полетіти з Афганістану. Загинули 13 американських військових, ще 18 отримали поранення.

Серед афганців понад 200 людей загинули, понад 200 отримали поранення. Представник "Талібану" повідомив, що щонайменше 28 осіб, які загинули під час вибухів, були талібами.

Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Американці попередили про небезпеку нових терористичних атак, але вирішили продовжити евакуацію.

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