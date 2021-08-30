Пентагон знал об атаке с "массовыми жертвами" в аэропорту Кабула за считанные часы до взрыва - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле международного аэропорта имени Хамида Карзая, высшее военное руководство США собралось для обсуждения возможного теракта в Афганистане. О конфиденциальной встрече сообщило издание Politico со ссылкой на два источника и на данные трех секретных телефонных переговоров, передает УНН.
Детали
Так, в комнате для видеоконференций в Пентагоне в среду, 8 утра по местному времени (16:30 в Кабуле) министр обороны США Ллойд Остин проинструктировал более десятка топ-чиновников ведомства по всему миру подготовиться к неизбежному “событию с массовыми жертвами”, пишет Politico, ссылаясь на засекреченные записи с того собрания.
Во время встречи генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предупредил о “важных” разведданных, указывающих на то, что филиал Исламского государства в Афганистане, ИГИЛ-К, планировал “комплексное нападение”, сказано в записях.
Командиры, звонившие из Кабула, сообщили, что ворота Эбби (Abbey Gate), где было указано собраться американским гражданам, чтобы попасть в аэропорт, представляют собой “самый высокий риск”, и подробно рассказали о своих планах по защите аэропорта.
“Я не верю, что люди подвергаются невероятному риску на местах”, — сказал Остин, согласно записям.
Во время отдельного разговора в тот же день после полудня командиры подробно описали план закрытия ворот Эбби к полудню четверга по кабульскому времени. Но американцы решили держать ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала, базирующегося в соседнем отеле Baron.
Что было ранее
Несколько взрывов произошли 26 августа в толпе афганцев, собравшихся у ворот аэропорта Кабула в надежде улететь из Афганистана. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения.
Среди афганцев более 200 человек погибли, более 200 получили ранения. Представитель “Талибана” сообщил, что по меньшей мере 28 человек, погибших во время взрывов, были талибами.
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”.
Американцы предупредили об опасности новых террористических атак, но решили продолжить эвакуацию.