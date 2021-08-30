Пентагон знал об атаке с "массовыми жертвами" в аэропорту Кабула за считанные часы до взрыва - Politico

КИЕВ. 30 августа. УНН. Всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле международного аэропорта имени Хамида Карзая, высшее военное руководство США собралось для обсуждения возможного теракта в Афганистане. О конфиденциальной встрече сообщило издание Politico со ссылкой на два источника и на данные трех секретных телефонных переговоров, передает УНН.