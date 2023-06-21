Пентагон завищив вартість військової допомоги Україні на шість мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За підсумками аудиту з’ясувалося, що вартість переданого Сполученими Штатами Україні військового обладнання з початку російського вторгнення була завищена на 6,2 мільярди доларів. Про це під час брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.
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“Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го — 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів”, — зазначила Сінгх.
За її словами, помилка сталася через присвоєння завищеної вартості зброї, яку відправили в Україну зі складів США. Для підрахунків використовувати вартість нової зброї, яка коштує дорожче, ніж вживана.
Американські ЗМІ вже пишуть, що після виявлення цієї невідповідності Білий дім отримує можливість надати Україні, як мінімум, ще один пакет військової допомоги без погодження з Конгресом США.
Нагадаємо
США виділили новий пакет гуманітарної допомоги для України на понад 200 мільйонів доларів.