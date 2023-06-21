Пентагон завысил стоимость военной помощи Украине на шесть миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По итогам аудита выяснилось, что стоимость переданного Соединенными Штатами Украине военного оборудования с начала российского вторжения была завышена на 6,2 миллиарда долларов. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.
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“Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го — 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов”, — отметила Сингх.
По ее словам, ошибка произошла из-за присвоения завышенной стоимости оружия, которое отправили в Украину с складов США. Для подсчетов использовать стоимость нового оружия, которое стоит дороже, чем бывшее в употреблении.
Американские СМИ уже пишут, что после выявления этого несоответствия Белый дом получает возможность предоставить Украине, как минимум, ещё один пакет военной помощи без согласования с Конгрессом США.
Напомним
США выделили новый пакет гуманитарной помощи для Украины на более 200 миллионов долларов.