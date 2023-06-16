США виділили новий пакет гумдопомоги для України на понад 200 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сполучені Штати скерували додаткові 205 мільйонів доларів на новий пакет гуманітарної допомоги Україні для підтримки тих, хто постраждав від російської агресії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США, інформує УНН.
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"Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для народу України в рамках нашої підтримки тих, хто постраждав від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни росії проти України... Ми продовжуємо закликати до негайного припинення агресивної війни з боку росії та до того, щоб росія сприяла безперешкодному доступу постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечному проходу для тих, хто прагне переїхати в безпечніші райони", - йдеться в заяві.
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Зазначає, що пакет гумдопомоги США включає продукти харчування, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, правову допомогу, доступне житло, медичне обслуговування та інші послуги й товари через міжнародні й неурядові організації у регіоні.
"Ці кошти також допоможуть жертвам конфлікту підтримувати зв’язок із членами родин, які розлучилися, і сприяють возз’єднанню сімей, коли це можливо", - повідомляє Держдеп.
Загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україні у 2023 фінансовому році, перевищує 605 мільйонів доларів, забезпечує подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнює щедрість країн. З лютого 2022 року США надали понад 2,1 мільярда доларів гумдопомоги українцям, йдеться в заяві.
Нагадаємо
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 7 червня заявив, що у Вашингтона достатньо коштів, щоб надавати допомогу Києву до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня.