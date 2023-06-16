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США виділили новий пакет гумдопомоги для України на понад 200 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Сполучені Штати скерували додаткові 205 мільйонів доларів на новий пакет гуманітарної допомоги Україні для підтримки тих, хто постраждав від російської агресії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США, інформує УНН.

США виділили новий пакет гумдопомоги для України на понад 200 млн доларів

Цитата

"Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для народу України в рамках нашої підтримки тих, хто постраждав від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни росії проти України... Ми продовжуємо закликати до негайного припинення агресивної війни з боку росії та до того, щоб росія сприяла безперешкодному доступу постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечному проходу для тих, хто прагне переїхати в безпечніші райони", - йдеться в заяві.

Деталі

Зазначає, що пакет гумдопомоги США включає продукти харчування, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, правову допомогу, доступне житло, медичне обслуговування та інші послуги й товари через міжнародні й неурядові організації у регіоні. 

"Ці кошти також допоможуть жертвам конфлікту підтримувати зв’язок із членами родин, які розлучилися, і сприяють возз’єднанню сімей, коли це можливо", - повідомляє Держдеп.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україні у 2023 фінансовому році, перевищує 605 мільйонів доларів, забезпечує подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнює щедрість країн. З лютого 2022 року США надали понад 2,1 мільярда доларів гумдопомоги українцям, йдеться в заяві.

Нагадаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 7 червня заявив, що у Вашингтона достатньо коштів, щоб надавати допомогу Києву до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня.

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