У США вистачить коштів для підтримки України до кінця фінансового року - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Сполучені Штати продовжать надавати фінансову підтримку Україні. Як заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, у Вашингтона достатньо коштів, щоб надавати допомогу Києву до кінця фінансового року, передає УНН.
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"У нас достатньо фінансів для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця цього фінансового року", - заявив Кірбі.
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Він зазначив, що у разі якщо адміністрації президента буде потрібне додаткове фінансування для потреб України, вона звернеться до Конгресу.
Водночас Кірбі наголосив, що наразі Україна має підтримку обох партій.
Нагадаємо
Раніше Джон Кірбі заявляв, що найближчим часом США оголосять про нові пакети допомоги Україні.