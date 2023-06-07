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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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У США хватит средств для поддержки Украины до конца финансового года - Белый дом

Киев • УНН

 • 265435 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую поддержку Украине. Как заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, у Вашингтона достаточно средств, чтобы оказывать помощь Киеву до конца финансового года, передает УНН.

У США хватит средств для поддержки Украины до конца финансового года - Белый дом

Цитата

"У нас достаточно финансов для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", - заявил Кирби.

Детали

Он отметил, что в случае  если администрации президента потребуется дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится к Конгрессу.

В то же время Кирби отметил, что сейчас Украина имеет поддержку обеих партий.

Напомним

Ранее Джон Кирби заявлял, что в ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине.

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