У США хватит средств для поддержки Украины до конца финансового года - Белый дом

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"У нас достаточно финансов для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", - заявил Кирби.

Детали

Он отметил, что в случае если администрации президента потребуется дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится к Конгрессу.

В то же время Кирби отметил, что сейчас Украина имеет поддержку обеих партий.

Напомним

Ранее Джон Кирби заявлял, что в ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине.



