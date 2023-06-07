У США хватит средств для поддержки Украины до конца финансового года - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую поддержку Украине. Как заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, у Вашингтона достаточно средств, чтобы оказывать помощь Киеву до конца финансового года, передает УНН.
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"У нас достаточно финансов для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", - заявил Кирби.
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Он отметил, что в случае если администрации президента потребуется дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится к Конгрессу.
В то же время Кирби отметил, что сейчас Украина имеет поддержку обеих партий.
Напомним
Ранее Джон Кирби заявлял, что в ближайшее время США объявят о новых пакетах помощи Украине.