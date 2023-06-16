США выделили новый пакет гумпомощи для Украины на более 200 млн долларов

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"Соединенные Штаты предоставляют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины в рамках нашей поддержки тех, кто пострадал от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны россии против Украины... Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению агрессивной войны со стороны россии и к тому, чтобы россия способствовала беспрепятственному доступу поставщиков гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится переехать в более безопасные районы", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечает, что пакет гумпомощи США включает продукты питания, безопасную питьевую воду, услуги защиты, образование, средства к существованию, правовую помощь, доступное жилье, медицинское обслуживание и другие услуги и товары через международные и неправительственные организации в регионе.

"Эти средства также помогут жертвам конфликта поддерживать связь с членами семей, которые разлучились, и способствуют воссоединению семей, когда это возможно", - сообщает Госдеп.

Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Украине в 2023 финансовом году, превышает 605 миллионов долларов, обеспечивает дальнейшую поддержку гуманитарных организаций, реагирующих на кризис, и дополняет щедрость стран. С февраля 2022 года США предоставили более 2,1 миллиарда долларов гумпомощи украинцам, говорится в заявлении.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби 7 июня заявил, что у Вашингтона достаточно средств, чтобы оказывать помощь Киеву до конца финансового года, то есть до 30 сентября.