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США выделили новый пакет гумпомощи для Украины на более 200 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Соединенные Штаты направили дополнительные 205 миллионов долларов на новый пакет гуманитарной помощи Украине для поддержки тех, кто пострадал от российской агрессии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США, информирует УНН.

США выделили новый пакет гумпомощи для Украины на более 200 млн долларов

Цитата

"Соединенные Штаты предоставляют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины в рамках нашей поддержки тех, кто пострадал от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны россии против Украины... Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению агрессивной войны со стороны россии и к тому, чтобы россия способствовала беспрепятственному доступу поставщиков гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится переехать в более безопасные районы", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечает, что пакет гумпомощи США включает продукты питания, безопасную питьевую воду, услуги защиты, образование, средства к существованию, правовую помощь, доступное жилье, медицинское обслуживание и другие услуги и товары через международные и неправительственные организации в регионе. 

"Эти средства также помогут жертвам конфликта поддерживать связь с членами семей, которые разлучились, и способствуют воссоединению семей, когда это возможно", - сообщает Госдеп.

Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Украине в 2023 финансовом году, превышает 605 миллионов долларов, обеспечивает дальнейшую поддержку гуманитарных организаций, реагирующих на кризис, и дополняет щедрость стран. С февраля 2022 года США предоставили более 2,1 миллиарда долларов гумпомощи украинцам, говорится в заявлении.

Напомним

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби 7 июня заявил, что у Вашингтона достаточно средств, чтобы оказывать помощь Киеву до конца финансового года, то есть до 30 сентября.

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