Пентагон уклав угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок

ukru
Ексклюзив
15:02 • 40892 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 68788 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 101653 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 232313 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 170748 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 167247 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 259699 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454501 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345775 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357234 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 196877 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 169463 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 139416 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 131027 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 93617 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 232411 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 259761 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 497542 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 632656 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 657494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 41576 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 49591 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 131027 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 169463 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 196877 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Пентагон уклав угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок

Пентагон уклав угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок

Київ • УНН

 • 704916 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство оборони США уклало угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок. Про це пише УНН з посиланням на сайт Пентагону.

Цитата

"Управління з розширення виробничих потужностей і визначення пріоритетів інвестицій рухається вперед з відповідною терміновістю, щоб підтримати стратегічні промислові сектори, які мають вирішальне значення для захисту національної безпеки.

Ці критично важливі інвестиції модернізують виробництво ракетного палива та двигунів у Сполучених Штатах, на додаток до створення технічної та кваліфікованої робочої сили та робочих місць на багатьох домашніх підприємствах", – сказала заступник Міністра оборони США Кетлін Хікс.

Деталі

Як зазначається, Пентагон уклав угоду на 215,6 мільйонів доларів з компанією "Aerojet Rocketdyne". Мова йде про розширення і модернізацію виробництва підприємств, які виготовляють "Javelin", "Stinger" і керовані ракети "GMLRS".

"Кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, придбання обладнання, створення систем для обробки даних, а також збільшення виробництва та швидкості доставки "Javelin", "Stinger" та керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти виділено на підставі Закону про додаткові асигнування для України.

Нагадаємо

Пентагон офіційно анонсував "Рамштайн-11".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52