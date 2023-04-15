Пентагон уклав угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство оборони США уклало угоду щодо розширення і модернізації виробництва ракетних установок. Про це пише УНН з посиланням на сайт Пентагону.
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"Управління з розширення виробничих потужностей і визначення пріоритетів інвестицій рухається вперед з відповідною терміновістю, щоб підтримати стратегічні промислові сектори, які мають вирішальне значення для захисту національної безпеки.
Ці критично важливі інвестиції модернізують виробництво ракетного палива та двигунів у Сполучених Штатах, на додаток до створення технічної та кваліфікованої робочої сили та робочих місць на багатьох домашніх підприємствах", – сказала заступник Міністра оборони США Кетлін Хікс.
Деталі
Як зазначається, Пентагон уклав угоду на 215,6 мільйонів доларів з компанією "Aerojet Rocketdyne". Мова йде про розширення і модернізацію виробництва підприємств, які виготовляють "Javelin", "Stinger" і керовані ракети "GMLRS".
"Кошти підуть на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, придбання обладнання, створення систем для обробки даних, а також збільшення виробництва та швидкості доставки "Javelin", "Stinger" та керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кошти виділено на підставі Закону про додаткові асигнування для України.
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