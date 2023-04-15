Пентагон заключил соглашение по расширению и модернизации производства ракетных установок

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"Управление по расширению производственных мощностей и определению приоритетов инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью, чтобы поддержать стратегические промышленные сектора, которые имеют решающее значение для защиты национальной безопасности.

Эти критически важные инвестиции модернизируют производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технической и квалифицированной рабочей силы и рабочих мест на многих домашних предприятиях", – сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Детали

Как отмечается, Пентагон заключил соглашение на 215,6 миллионов долларов с компанией "Aerojet Rocketdyne". Речь идет о расширении и модернизации производства предприятий, которые изготавливают "Javelin", "Stinger" и управляемые ракеты "GMLRS".

"Средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, приобретение оборудования, создание систем для обработки данных, а также увеличение производства и скорости доставки "Javelin", "Stinger" и управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что средства выделены на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

Напомним

Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11".