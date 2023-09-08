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Пентагон спростував заяви рф про ризики для здоров'я через снаряди зі збідненим ураном

Пентагон спростував заяви рф про ризики для здоров'я через снаряди зі збідненим ураном

Київ • УНН

 • 435256 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу спростувала твердження росії про те, що снаряди зі збідненим ураном, які США передають Україні, спричинять зростання захворюваності на рак та інші захворювання, передає УНН.

Цитата

«Щодо питання, яке стосується впливу на здоров'я снарядів зі збідненим ураном, я б спростувала твердження російських офіційних осіб. Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було виявлено зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і... що було встановлено після будь-якого впливу урану або збідненого урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що не існує доведеного зв'язку між впливом збідненого урану та зростанням захворюваності на рак або значних наслідків для здоров'я чи довкілля», - сказала Сінгх.

Сінгх зазначила, що ці боєприпаси являють собою «стандартні» протитанкові снаряди, які використовуються з танками Abrams, які США відправляють в Україну.

Доповнення

У заяві Пентагону офіційно йдеться про передачу Україні нового пакету військової допомоги на 175 млн доларів. До нього вперше увійшли боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.

Білий дім пояснив відправку Україні снарядів зі збідненим ураном.

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