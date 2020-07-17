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Пентагон розкрив деякі деталі "супер-пупер" ракети Трампа

Пентагон розкрив деякі деталі "супер-пупер" ракети Трампа

Київ • УНН

 • 12615 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Чиновники міністерства оборони США розкрили деталі про гіперзвукову ракету, яку президент Дональд Трамп анонсував як "супер-пупер" нову військову зброю, передає УНН з посиланням на CNN.

Так, офіційні особи Пентагона вперше розкрили деякі можливості гіперзвукової ракети, яку Трамп описав як таку, що має швидкість, що в 17 разів перевищує швидкість звуку.

Високопоставлений військовий чиновник сказав CNN, що Трамп виявив особливий інтерес до ракети, зазначивши, що часто згадувана Трампом цифра "у 17 разів" швидше взята з випробування "гіперзвукового змінного тіла" над Тихим океаном в березні, випробування, яке Пентагон офіційно охарактеризував як "успішні ", у той же час розкриваючи мало додаткової інформації.

"Насправді він мав на увазі недавні льотні випробування, які ми провели в березні, коли ми у 17 разів перевищили швидкість звуку", - сказав представник міністерства оборони.

Чиновник сказав, що Трамп "проінформований" про деталі програми гіперзвукової зброї, заявивши, що "він усвідомлює і підтримує прогрес, який ми робимо".

"Є підтримка на рівні президента і інтерес до того, що ми робимо", - сказав чиновник.

Відзначається в той же час, що американська ракета навряд чи буде розгорнута до 2023 року.

Як повідомляв УНН, в травні поточного року Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки розробляють гіперзвукову ракету, яка стане найшвидшою в світі і буде літати зі швидкістю, яка в три рази перевищує швидкість ракет інших держав, зокрема Росії та Китаю.

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