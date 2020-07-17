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Пентагон раскрыл некоторые детали “супер-пупер” ракеты Трампа

Пентагон раскрыл некоторые детали “супер-пупер” ракеты Трампа

Киев  •  УНН

 • 12602 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Чиновники министерства обороны США раскрыли детали о гиперзвуковой ракете, которую президент Дональд Трамп анонсировал как “супер-пупере” новое военное оружие, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

Так, официальные лица Пентагона впервые раскрыли некоторые возможности гиперзвуковой ракеты, которую Трамп описал как имеющую скорость, в 17 раз превышающую скорость звука.

Высокопоставленный военный чиновник сказал CNN, что Трамп проявил особый интерес к ракете, отметив, что часто упоминаемая Трампом цифра “в 17 раз” быстрее взята из испытания “гиперзвукового скользящего тела” над Тихим океаном в марте, испытания, которое Пентагон официально охарактеризован как “успешные”, в то же время раскрывая мало дополнительной информации.

“На самом деле он имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, когда мы в 17 раз превыили скорость звука”, — сказал представитель министерства обороны.

Чиновник сказал, что Трамп “проинформирован” о деталях программы гиперзвукового оружия, заявив, что “он осознает и поддерживает прогресс, который мы делаем”.

“Есть поддержка на уровне президента и интерес к тому, что мы делаем”, — сказал чиновник.

Отмечается в то же время, что американская ракета вряд ли будет развернута до 2023 года.

Как сообщал УНН, в мае текущего года Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая станет самой быстрой в мире и будет летать со скоростью, которая в три раза превышает скорость ракет других государств, в частности России и Китая.

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