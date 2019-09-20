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Пентагон представить Трампу до кінця доби варіанти відповіді на атаки на саудівські заводи

Пентагон представить Трампу до кінця доби варіанти відповіді на атаки на саудівські заводи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Пентагон представить в п’ятницю президенту США Дональду Трампу різні варіанти відповіді на атаки на нафтові об’єкти саудівської компанії Saudi Aramco, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Іран. Про це повідомило агентство Associated Press (AP) з посиланням на свої джерела, передає УНН з посиланням також на американську редакцію “Радіо Свобода”.

За їхньою інформацією, на нараді Ради національної безпеки в Білому домі “представники Пентагону назвуть список цілей в Ірані, за якими можуть бути нанесені удари з повітря”. При цьому, як зазначає АР, вони мають намір загострити увагу американського лідера на те, що “військові дії відносно Тегерана можуть привести до повномасштабної війни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на саудівські заводи викликала найбільше одномоментне падіння видобутку нафти в історії

Як раніше заявив журналістам глава Комітету начальників штабів ВС США генерал Джозеф Данфорд, його “робота полягає в тому, щоб надати президенту військові варіанти дій, а рішення, чи вдаватися до застосування військової сили, повинен прийняти” глава Білого дому. Сам Трамп в середу сказав репортерам, відповідаючи на їхні запитання в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), що не хоче війни. У той же час пізніше він допустив, що ситуація “не буде врегульована мирним шляхом”.

Як писав УНН, ЗМІ повідомили, які країни найбільше всього постраждають від атаки на саудівські нафтові заводи.

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