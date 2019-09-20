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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111240 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103087 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110140 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119601 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148253 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Пентагон представит Трампу до конца суток варианта ответа на атаки на саудовские заводы

Пентагон представит Трампу до конца суток варианта ответа на атаки на саудовские заводы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Пентагон представит в пятницу президенту США Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Иран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники, передает УНН со ссылкой также на американскую редакцию “Радио Свобода”.

По их информации, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме “представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха”. При этом, как отмечает АР, они намерены заострить внимание американского лидера на том, что “военные действия в отношении Тегерана могут привести к полномасштабной войне”.

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Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его “работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять” глава Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан-Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация “не будет урегулирована мирным путем”.

Как писал УНН, СМИ сообщили, какие страны более всего пострадают от атаки на саудовские нефтяные заводы.

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