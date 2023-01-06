Пентагон опублікував перелік зброї для України на 3,75 млрд доларів

Деталі

До складу цього пакету входять:

· 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм;

· 100 бронетранспортерів M113;

· 55 захищених від мін автомобілів (MRAP);

· 138 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

· 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин підтримки боєприпасів;

· 70 000 155-мм артилерійських снарядів;

· 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

· 1 200 155-мм пострілів до систем дистанційного протитанкового мінування (ПТРК);

· 36 буксируваних 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

· 10 000 120-мм мінометних мін;

· додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

· ракети РІМ-7 для протиповітряної оборони;

· 4 000 авіаційних ракет Zuni;

· близько 2 000 протитанкових ракет;

· снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;

· протипіхотні міни Claymore;

· прилади нічного бачення та оптика;

· запасні частини та інше польове спорядження.

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, згідно з якою США не лише нададуть Україні військову допомогу на 3 млрд доларів, але виділять майже 700 млн доларів європейським країнам на компенсацію зброї, яку вони передали або передадуть Україні.