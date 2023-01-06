Пентагон опублікував перелік зброї для України на 3,75 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках пакета допомоги на суму 3,75 млрд доларів, передає УНН.
Деталі
До складу цього пакету входять:
· 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм;
· 100 бронетранспортерів M113;
· 55 захищених від мін автомобілів (MRAP);
· 138 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
· 18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин підтримки боєприпасів;
· 70 000 155-мм артилерійських снарядів;
· 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
· 1 200 155-мм пострілів до систем дистанційного протитанкового мінування (ПТРК);
· 36 буксируваних 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
· 10 000 120-мм мінометних мін;
· додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
· ракети РІМ-7 для протиповітряної оборони;
· 4 000 авіаційних ракет Zuni;
· близько 2 000 протитанкових ракет;
· снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;
· протипіхотні міни Claymore;
· прилади нічного бачення та оптика;
· запасні частини та інше польове спорядження.
Додамо
Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, згідно з якою США не лише нададуть Україні військову допомогу на 3 млрд доларів, але виділять майже 700 млн доларів європейським країнам на компенсацію зброї, яку вони передали або передадуть Україні.