Пентагон опубликовал перечень оружия для Украины на 3,75 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Министерство обороны США обнародовало перечень вооружения, которое получит Украина в рамках пакета помощи на сумму 3,75 млрд долларов, передает УНН.
Детали
В состав этого пакета входят:
· 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм;
· 100 бронетранспортёров M113;
· 55 защищенных от мин автомобилей (MRAP);
· 138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
· 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки боеприпасов;
· 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
· 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
· 1 200 155-мм выстрелов к системам дистанционного противотанкового минирования (ПТРК);
· 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
· 10 000 120-мм минометных мин;
· дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
· ракеты РИМ-7 для противовоздушной обороны;
· 4 000 авиационных ракет Zuni;
· около 2 000 противотанковых ракет;
· снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
· противопехотные мины Claymore;
· приборы ночного видения и оптика;
· запасные части и другое полевое снаряжение.
Добавим
Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, согласно которому США не только предоставят Украине военную помощь на 3 млрд долларов, но выделят почти 700 млн долларов европейским странам на компенсацию оружия, которое они передали или передадут Украине.