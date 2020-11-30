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Пенсіонер отримав 5 років за ґратами за розбещення 6-річної

Пенсіонер отримав 5 років за ґратами за розбещення 6-річної

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Маріуполі пенсіонера засудили до 5 років позбавлення волі за розбещення малолітньої дитини. Про це інформує відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

“За публічного обвинувачення, яке підтримувала Маріупольська місцева прокуратура № 1 вироком Жовтневого районного суду засуджено пенсіонера за розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України)”, — повідомили в прокуратурі.

Так, зазначається, що 20 липня 61-річний чоловік вживав спиртні напої вдома у своїх друзів в Приморському районі Маріуполя, а потім вирішив вийти за водою до найближчого магазину, взявши разом із собою 6-річну доньку друзів.

Перебуваючи біля колодязя, чоловік вчинив розбещення дівчинки та інші дії сексуального характеру у її присутності.

Як повідомляє прокуратура, повернувшись додому, перелякана дитина одразу розповіла про це батькам, які звернулись із заявою до правоохоронців.

“Підтримавши позицію прокуратури, суд визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив до 5 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Як повідомляв УНН, раніше працівники поліції на Харківщині вручили чоловіку підозру у розбещенні 11-річної дівчинки.

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