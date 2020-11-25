Близько року розбещував 11-річну через Інтернет: на Харківщині чоловіку вручили підозру

“Слідчі Харківського відділу поліції повідомили про підозру чоловіку, який вчинив розпусні дії відносно 11-річної дівчинки. Працівники поліції довели причетність 39-річного жителя Житомирської області до 7 епізодів злочинної діяльності. 8 липня поточного року до поліції звернулась мешканка селища Бабаї. Жінка повідомила, що невідомий чоловік через мережу Інтернет надсилає її малолітній доньці повідомлення інтимного характеру. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та викрили ймовірного підозрюваного. Ним виявився 39-річний житель міста Житомира”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення обшуків за місцем мешкання чоловіка, поліцейські вилучили речові докази.

“Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у липні 2019 року з метою розбещення малолітніх осіб зловмисник зареєструвався у Інтернет-мережі та познайомився з 11-річною дівчинкою, представившись 13-річним підлітком. Чоловік за допомогою мобільного телефону та планшету спочатку надсилав дитині повідомлення та вів з нею бесіди на сексуальні теми, а також навчав її статевим збоченням. Упевнившись, що дитина виконує кожну його вимогу, попрохав сфотографувати та зняти на відео свої статеві органи та відправити йому. Чоловік майже щомісяця до травня 2020 року виходив на зв’язок з дівчинкою та просив відтворювати сексуальні акти, а фотографії відправляти йому”, - вказано у повідомленні.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Харківського відділу поліції Андрія Дмітрієва, на даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у Житомирі чоловіка підозрюють у виготовленні порнографії і розбещенні неповнолітніх.