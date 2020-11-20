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У Житомирі чоловіка підозрюють у виготовленні порнографії і розбещенні неповнолітніх

У Житомирі чоловіка підозрюють у виготовленні порнографії і розбещенні неповнолітніх

Київ • УНН

 • 10874 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Мешканця Житомира підозрюють у причетності до виготовлення та розповсюдження в соцмережі фото та відео порнографічного характеру, а також розбещення неповнолітніх. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

“36-річного жителя обласного центру правоохоронці обґрунтовано підозрюють у причетності до виготовлення та розповсюдження в соцмережі фото та відео порнографічного характеру, а також розбещення неповнолітніх. Відповідне кримінальне провадження розслідують слідчі Слідчого управління ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводження УСБУ в області та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що житель міста Житомира за допомогою мобільного телефону виготовляв фото та відеоматеріали порнографічного характеру за своєї участі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці матеріали через фейкові анонімні акаунти він розповсюджував серед малолітніх дівчат, з якими знайомився у соціальних мережах.

“Окрім того, чоловік у ході спілкування з дітьми спонукав їх до зйомки та надсилання йому у відповідь відео та фотоматеріалів аналогічного змісту. 20 листопада правоохоронці провели за місцем проживання фігуранта санкціонований обшук, в ході якого виявили та вилучили докази, які підтверджують причетність чоловіка до вчинення злочинів”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі чоловіку уже повідомили про підозру у вчиненні понад десятка епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ще один епізод – за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

“Вирішується питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За чинним законодавством за сукупністю вчинених протиправних діянь відносно малолітніх осіб чоловікові може загрожувати до 8 років позбавлення волі”, - повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали підозрюваного у ґвалтуванні неповнолітніх та створенні дитячого порно.

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