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На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у гвалтуванні неповнолітніх та створенні дитячого порно

На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у гвалтуванні неповнолітніх та створенні дитячого порно

Київ • УНН

 • 81008 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який разом зі спільниками підозрюється у розбещенні, ґвалтуванні та створенні порнографії за участі неповнолітніх. Так, від протиправних дій постраждало п’ятеро дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що фігурант брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участі дітей. Створений протиправний контент продавався в Інтернеті. Від злочинних дій постраждали п’ятеро неповнолітніх, віком від 10 до 14 років.

"…викрито чоловіка, який разом із спільниками, вчиняв кримінальні правопорушення, пов’язані з сексуальним насильством відносно дітей. За попередніми підрахунками, п’ятеро правопорушників виготовили понад тисячу фото та відеофайлів порнографічного характеру, зі сценами сексуального насильства за участі неповнолітніх. Від дій зловмисників постраждали п’ятеро дітей у віці від 10 до 14 років", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали цього року раніше.

За місцем мешкання фігуранта проведено обшук та вилучено речові докази. У проведенні обшуку також були залучені бійці полку поліції особливого призначення Дніпропетровщини.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

"Загалом з початку поточного року затримано 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчинені злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей. До суду вже скеровано обвинувальні акти відносно восьми з них. Досудові слідства у справах решти підозрюваних тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному заарештували 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

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