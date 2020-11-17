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В Днепропетровской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних и создании детского порно

В Днепропетровской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних и создании детского порно

Киев  •  УНН

 • 81006 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками подозревается в развращении, изнасиловании и создании порнографии с участием несовершеннолетних. Так, от противоправных действий пострадало пятеро детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сообщается, что фигурант участвовал в создании порнографических материалов с участием детей. Созданный противоправный контент продавался в Интернете. От преступных действий пострадали пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет.

"... разоблачен мужчина, который вместе с сообщниками, совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей. По предварительным подсчетам, пятеро правонарушителей изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера, со сценами сексуального насилия с участием несовершеннолетних. От действий злоумышленников пострадали пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали в этом году ранее.

По месту жительства фигуранта проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. К проведению обыска также были привлечены бойцы полка полиции особого назначения Днепропетровской области.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

"Всего с начала текущего года задержано 12 человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлено обвинительные акты относительно восьми из них. Досудебные следствия по делам остальных подозреваемых продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве арестовали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка.

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