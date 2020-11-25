Около года развращал 11-летнюю через Интернет: в Харьковской области мужчине вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники полиции в Харьковской области вручили мужчине подозрение в растлении 11-летней девочки. Установлено, что он с июля 2019 по май 2020 года вел с ребенком беседы на сексуальные темы и просил воспроизводить и снимать на фото сексуальные акты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Следователи Харьковского отдела полиции сообщили о подозрении мужчине, который совершил развратные действия в отношении 11-летней девочки. Сотрудники полиции доказали причастность 39-летнего жителя Житомирской области к 7 эпизодам преступной деятельности. 8 июля текущего года в полицию обратилась жительница поселка Бабаи. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина через Интернет направляет ее малолетней дочери сообщения интимного характера. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили вероятного подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города Житомира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства мужчины, полицейские изъяли вещественные доказательства.
"Во время досудебного расследования установлено, что примерно в июле 2019 с целью развращения малолетних лиц злоумышленник зарегистрировался в Интернет-сети и познакомился с 11-летней девочкой, представившись 13-летним подростком. Мужчина с помощью мобильного телефона и планшета сначала посылал ребенку сообщения и вел с ней беседы на сексуальные темы, а также учил ее половым извращением. Удостоверившись, что ребенок выполняет каждое его требование, попросил сфотографировать и снять на видео свои половые органы и отправить ему. Мужчина почти ежемесячно до мая 2020 года выходил на связь с девочкой и просил воспроизводить сексуальные акты, а фотографии отправлять ему", - указано в сообщении.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Харьковского отдела полиции Андрея Дмитриева, в настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, УНН сообщал, что в Житомире мужчину подозревают в изготовлении порнографии и растлении несовершеннолетних.