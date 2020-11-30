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Пенсионер получил 5 лет за решеткой за развращение 6-летней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Мариуполе пенсионера приговорили к 5 годам лишения свободы за растление малолетнего ребенка. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

"При публичном обвинении, которое поддерживала Мариупольская местная прокуратура № 1 приговором Октябрьского районного суда осуждено пенсионера за растление малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, отмечается, что 20 июля 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе Мариуполя, а потом решил выйти за водой к ближайшему магазину, взяв вместе с собой 6-летнюю дочь друзей.

Находясь у колодца, мужчина совершил развращение девочки и иные действия сексуального характера в ее присутствии.

Как сообщает прокуратура, вернувшись домой, испуганный ребенок сразу рассказал об этом родителям, которые обратились с заявлением в полицию.

"Поддержав позицию прокуратуры, суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНН, ранее работники полиции в Харьковской области вручили мужчине подозрение в растлении 11-летней девочки.

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