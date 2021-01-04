Пелосі вчетверте обрали спікером нижньої палати Конгресу США

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 9084 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 21431 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 45543 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 93725 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 180142 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 206980 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181194 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171847 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115616 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89837 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
67%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 12678 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 103041 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 20493 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 46931 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 26183 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 11839 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 207338 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 238474 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 326954 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 488877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7098 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10108 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 47791 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48811 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 53144 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Пелосі вчетверте обрали спікером нижньої палати Конгресу США

Київ • УНН

 • 11579 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Демократа Ненсі Пелосі переобрали спікером Палати представників Конгресу США в минулу неділю, 3 січня. Цю посаду вона обійняла вчетверте. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Пелосі вчетверте обрали спікером нижньої палати Конгресу США

"Ненсі Пелосі була в неділю з невеликою перевагою переобрана спікером Палати представників Конгресу. За її кандидатуру проголосували 216 законодавців, проти - 209", - пише видання.

Новому складу Конгресу, що 3 січня приступив до роботи, доведеться функціонувати в умовах більшої невизначеності: досі неясно, яка партія буде контролювати Сенат, більшість демократів в Палаті представників скоротилася, а республіканці планують негайно вступити в боротьбу проти зазвичай рутинної процедури сертифікації підсумків президентських виборів, відзначає видання.

За підсумками листопадових виборів, демократи втратили 11 місць в Палаті представників, де 435 місць, і тепер мають більшість в 222 місця. 

До проведення другого туру виборів в Джорджії у вівторок Сенат залишається під контролем республіканців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тиск на держсекретаря Джорджії і вимога "знайти голоси": опубліковано "злиту" розмову Трампа

На першому засіданні Сенату в неділю лідер більшості Мітч Макконнел зазначив, що "сказати, що 117-й Конгрес збирається в складний час, значить не сказати нічого". "Від політичних розколів і смертоносної пандемії до противників по всьому світу - стоять перед нами перешкоди численні і серйозні", - заявив він.

Ненсі Пелосі, звертаючись до своїх однопартійців, також зазначила, що новий склад Конгресу приступає до роботи в період епідемії коронавірусу і економічної кризи. "Складаючи присягу, сьогодні ми приймаємо на себе відповідальність настільки ж велику і таку, що висуває високі вимоги, як і та, яку несли попередні покоління лідерів", - заявила вона.

Група сенаторів-республіканців планує оскаржити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах в ході процедури сертифікації в середу.

Більш рівний баланс сил в обох палатах в цьому році дає поміркованим з обох партій можливість показати свою політичну силу, особливо після того, як 20 січня президент Дональд Трамп залишить Білий дім, і на посаду вступить Байден, який вів передвиборну кампанію як центрист, пише видання.

На першому засіданні Сенату в неділю республіканці мали більшість. У попередньому складі Сенату було 52 республіканці і 48 демократів. Наразі це співвідношення становить 51 до 48.

Республіканський сенатор від Джорджії Келлі Лефлер була призначена на посаду замість сенатора, який достроково пішов у відставку. Вона зберігає своє крісло в очікуванні другого туру виборів, який пройде у вівторок. Однак термін повноважень іншого сенатора-республіканця від Джорджії, Девіда Пердью, закінчився, тому він дізнається, чи зможе він знову зайняти своє місце, тільки після підведення підсумків виборів. Якщо хоча б один з Лефлер і Пердью переможе, то в Сенаті збережеться республіканська більшість на чолі з Мітчем Макконнеллом.

Якщо в обох випадках в Джорджії переможуть демократи, то партії розділять Сенат рівно навпіл, 50 місць на 50, і в разі рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальне слово буде належати обраному віце-президенту Камалі Харріс, яка вступить на посаду 20 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26