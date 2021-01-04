Пелосі вчетверте обрали спікером нижньої палати Конгресу США

"Ненсі Пелосі була в неділю з невеликою перевагою переобрана спікером Палати представників Конгресу. За її кандидатуру проголосували 216 законодавців, проти - 209", - пише видання.

Новому складу Конгресу, що 3 січня приступив до роботи, доведеться функціонувати в умовах більшої невизначеності: досі неясно, яка партія буде контролювати Сенат, більшість демократів в Палаті представників скоротилася, а республіканці планують негайно вступити в боротьбу проти зазвичай рутинної процедури сертифікації підсумків президентських виборів, відзначає видання.

За підсумками листопадових виборів, демократи втратили 11 місць в Палаті представників, де 435 місць, і тепер мають більшість в 222 місця.

До проведення другого туру виборів в Джорджії у вівторок Сенат залишається під контролем республіканців.

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На першому засіданні Сенату в неділю лідер більшості Мітч Макконнел зазначив, що "сказати, що 117-й Конгрес збирається в складний час, значить не сказати нічого". "Від політичних розколів і смертоносної пандемії до противників по всьому світу - стоять перед нами перешкоди численні і серйозні", - заявив він.

Ненсі Пелосі, звертаючись до своїх однопартійців, також зазначила, що новий склад Конгресу приступає до роботи в період епідемії коронавірусу і економічної кризи. "Складаючи присягу, сьогодні ми приймаємо на себе відповідальність настільки ж велику і таку, що висуває високі вимоги, як і та, яку несли попередні покоління лідерів", - заявила вона.

Група сенаторів-республіканців планує оскаржити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах в ході процедури сертифікації в середу.

Більш рівний баланс сил в обох палатах в цьому році дає поміркованим з обох партій можливість показати свою політичну силу, особливо після того, як 20 січня президент Дональд Трамп залишить Білий дім, і на посаду вступить Байден, який вів передвиборну кампанію як центрист, пише видання.

На першому засіданні Сенату в неділю республіканці мали більшість. У попередньому складі Сенату було 52 республіканці і 48 демократів. Наразі це співвідношення становить 51 до 48.

Республіканський сенатор від Джорджії Келлі Лефлер була призначена на посаду замість сенатора, який достроково пішов у відставку. Вона зберігає своє крісло в очікуванні другого туру виборів, який пройде у вівторок. Однак термін повноважень іншого сенатора-республіканця від Джорджії, Девіда Пердью, закінчився, тому він дізнається, чи зможе він знову зайняти своє місце, тільки після підведення підсумків виборів. Якщо хоча б один з Лефлер і Пердью переможе, то в Сенаті збережеться республіканська більшість на чолі з Мітчем Макконнеллом.

Якщо в обох випадках в Джорджії переможуть демократи, то партії розділять Сенат рівно навпіл, 50 місць на 50, і в разі рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальне слово буде належати обраному віце-президенту Камалі Харріс, яка вступить на посаду 20 січня.