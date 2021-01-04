Пелоси в четвертый раз избрали спикером нижней палаты Конгресса США

"Нэнси Пелоси была в воскресенье с небольшим перевесом переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса. За ее кандидатуру проголосовали 216 законодателей, против - 209", - пишет издание.

Новому составу Конгресса, 3 января приступившему к работе, предстоит функционировать в условиях большей неопределенности: до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, большинство демократов в Палате представителей сократилось, а республиканцы планируют немедленно вступить в борьбу против обычно рутинной процедуры сертификации итогов президентских выборов, отмечает издание.

По итогам ноябрьских выборов, демократы потеряли 11 мест в Палате представителей, где 435 мест, и теперь имеют большинство в 222 места.

До проведения второго тура выборов в Джорджии во вторник Сенат остается под контролем республиканцев.

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На первом заседании Сената в воскресенье лидер большинства Митч Макконнелл отметил, что "заявить, что 117-й Конгресс собирается в сложное время, значит не сказать ничего". "От политических расколов и смертоносной пандемии до противников по всему миру – стоящие перед нами препятствия многочисленны и серьезны", - заявил он.

Нэнси Пелоси, обращаясь к своим однопартийцам, также отметила, что новый состав Конгресса приступает к работе в период эпидемии коронавируса и экономического кризиса. "Принимая присягу, сегодня мы принимаем на себя ответственность столь же великую и предъявляющую высокие требования, как и та, которую несли предыдущие поколения лидеров", - заявила она.

Группа сенаторов-республиканцев планирует обжаловать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ходе процедуры сертификации в среду.

Более равный баланс сил в обеих палатах в этом году дает умеренным из обеих партий возможность показать свою политическую силу, особенно после того, как 20 января президент Дональд Трамп покинет Белый дом, и в должность вступит Байден, который вел предвыборную кампанию как центрист, пишет издание.

На первом заседании Сената в воскресенье республиканцы имели большинство. В предыдущем составе Сената было 52 республиканца и 48 демократов. На данный момент это соотношение составляет 51 к 48.

Республиканский сенатор от Джорджии Келли Лефлер была назначена на должность взамен сенатора, который досрочно ушел в отставку. Она сохраняет свое кресло в ожидании второго тура выборов, который пройдет во вторник. Однако срок полномочий другого сенатора-республиканца от Джорджии, Дэвида Пердью, истек, поэтому он узнает, сможет ли он снова занять свое место, только после подведения итогов выборов. Если хотя бы один из Лефлер и Пердью победит, то в Сенате сохранится республиканское большинство во главе с Митчем Макконнеллом.

Если в обоих случаях в Джорджии победят демократы, то партии разделят Сенат ровно пополам, 50 мест на 50, и в случае равного числа голосов "за" и "против" решающее слово будет принадлежать избранному вице-президенту Камале Харрис, которая вступит в должность 20 января.