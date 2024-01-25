Пекельні атаки на Одещину та відновлення житла людей: в обладміністрації розповіли про ситуацію в регіоні

Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов розповів про наслідки нічних атак рф на Одесу та загалом ситуацію в регіоні, передає УНН.

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Він уточнив, що ніч для Одеси видалася пекельною. Російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами. Пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала менше 15 хвилин. Сили ППО знищили 10 "шахедів".

"Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив жахливу пожежу. Пошкоджено кілька квартир. Там одна людина отримала опіки, її госпіталізували у важкому стані. Лікарі надали всю необхідну допомогу. Ще один дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень навколишнім будинкам. Вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще кілька авто - побиті", - повідомив Харлов в ефірі марафону "Єдині новини".

Він додав, що внаслідок атаки рф постраждало чотири людини. Їм надана допомога на місці, вони лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих жінок рятувальники деблокували з-під завалів. Також Харлов розповів про масштаби руйнувань, завдані ворогом.

"В Одесі у Хаджибейському районі пошкодження зафіксовані в двох будинках - 29 вікон в 21 квартирі. В Приморському районі міста зафіксовано пошкодження освітнього закладу, 156 квартир - 210 вікон - в 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі", - інформує він.

На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби, продовжив Харлов. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників, додав він. Також заступник голови ОВА розповів про відшкодування коштів жителям регіону за програмою єВідновлення. За його словами, в рамках програми "єВідновлення" жителі Одещини отримали понад 30 млн грн компенсації за пошкоджене через ворожі атаки майно.

"В Одесі 235 заявникам сплатили майже 9,7 млн грн компенсації. Загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 2,5 тис. житлових об'єктів регіону", - розповів він.

Нагадаємо, під час засідання робочої групи "Прозорість і Підзвітність" в Одеській обласній адміністрації правоохоронці затримали голову однієї з ОТГ ( територіальних громад).

"Ми можемо лише констатувати ті факти, які мали місце. Наразі, як відомо, правоохоронними органами Одещини було зібрано достатньо доказів для вручення підозри голові однієї з ОТГ у вчиненні корупційного злочину, а саме - незаконної оборудки із землею. Як зазначив голова ОВА (Олег Кіпер, - ред.): в той час, коли ЗСУ своєю кровʼю відбивають кожен сантиметр нашої землі на лінії фронту, факти корупційної роздачі земельних ділянок на Одещині є неприпустимими", - прокоментував Харлов.