Адские атаки в Одесской области и восстановление жилья людей: в обладминистрации рассказали о ситуации в регионе
Киев • УНН
Российские террористы нанесли удары с беспилотников по украинскому городу Одесса, нанеся значительный ущерб и ранив нескольких человек.
Заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов рассказал о последствиях ночных атак рф на Одессу и в целом ситуацию в регионе, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что ночь для Одессы выдалась адской. Российские террористы дважды атаковали Одессу ударными дронами. Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила менее 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов".
"Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал ужасный пожар. Повреждены несколько квартир. Там один человек получил ожоги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказали всю необходимую помощь. Еще один дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений окружающим домам. Полностью выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько авто - побиты", - сообщил Харлов в эфире марафона "Единые новости".
Он добавил, что в результате атаки рф пострадало четыре человека. Им оказана помощь на месте, они лечатся амбулаторно. Одну из пострадавших женщин спасатели деблокировали из-под завалов. Также Харлов рассказал о масштабах разрушений, нанесенных врагом.
"В Одессе в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в двух домах - 29 окон в 21 квартире. В Приморском районе города зафиксировано повреждение образовательного учреждения, 156 квартир - 210 окон - в 13 жилых домах. В одном из домов разрушено где-то 40% кровли", - информирует он.
На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы, продолжил Харлов. Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков, добавил он. Также замглавы ОГА рассказал о возмещении средств жителям региона по программе єВідновлення. По его словам, в рамках программы "єВідновлення" жители Одесской области получили более 30 млн грн компенсации за поврежденное из-за вражеских атак имущество.
"В Одессе 235 заявителям выплатили почти 9,7 млн грн компенсации. Всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона", - рассказал он.
Напомним, во время заседания рабочей группы "Прозрачность и Подотчетность" в Одесской областной администрации правоохранители задержали главу одной из ОТГ (территориальных громад).
"Мы можем лишь констатировать те факты, которые имели место. Сейчас, как известно, правоохранительными органами Одесской области было собрано достаточно доказательств для вручения подозрения главе одной из ОТГ в совершении коррупционного преступления, а именно - незаконной сделки с землей. Как отметил глава ОВА (Олег Кипер - ред.): в то время, когда ВСУ своей кровью отбивают каждый сантиметр нашей земли на линии фронта, факты коррупционной раздачи земельных участков в Одесской области недопустимы", - прокомментировал Харлов.
Адские атаки в Одесской области и восстановление жилья людей: в обладминистрации рассказали о ситуации в регионе
Российские террористы нанесли удары с беспилотников по украинскому городу Одесса, нанеся значительный ущерб и ранив нескольких человек.
Армейцы рф обстреляли Никопольский район: повреждены шесть домов и коммуникации
Российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив шесть частных домов, перебив линии электропередач и газопровод. Несмотря на массированные артиллерийские обстрелы, пострадавших нет.
Экспериментальное лечение в области генной терапии позволило восстановить слух у детей, которые имели врожденную глухоту
Достижения генной терапии помогли восстановить слух у пяти из шести детей, которые родились глухими из-за мутации в гене OTOF. Успешное лечение заключалось во введении во внутреннее ухо функционирующей версии отоферлина, ключевого белка для восстановления слуха.
На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка
46-летний мужчина погиб, а его дочь-подросток получила травмы в автокатастрофе в Сумской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Рассказал об оборонных потребностях и пригласил на саммит мира: Зеленский провел разговор с президентом Словении
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, во время которого поздравил Словению с членством в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее поддержку Украины.
"Стальной кордон" Харьковщины: позиции в считанных километрах от границы с врагом посетил министр МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил бойцов "Стального рубежа" в Харьковской области, чтобы проинспектировать материально-техническое обеспечение и почтить военнослужащих. Игорь Клименко высоко оценил усилия бойцов в борьбе с вражескими беспилотниками и противостоянии обстрелам на передовой.
НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
Украина планирует реанимировать инвентаризацию недостроев и долгостроев, приостановленную вторжением рф
Украина намерена восстановить инвентаризацию незавершенных недостроев и долгостроев. Эти усилия направлены на решение проблем, связанных с недостроенным жильем и совершенствование законодательства в строительном секторе.
Завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили: разоблачены шесть человек
Шестерых человек, в том числе двух бывших депутатов Одесского областного совета и экс-главу правления Украинского Дунайского пароходства, обвиняют в завладении 32 судами и переоборудовании их в 12 барж.
Украина вернула домой еще двух детей, которых россияне похитили во время оккупации Херсонщины
Еще двое украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации Херсонской области, вернулись домой. Около 19 000 украинских детей все еще удерживаются российским режимом.