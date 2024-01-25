Адские атаки в Одесской области и восстановление жилья людей: в обладминистрации рассказали о ситуации в регионе

Заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов рассказал о последствиях ночных атак рф на Одессу и в целом ситуацию в регионе, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что ночь для Одессы выдалась адской. Российские террористы дважды атаковали Одессу ударными дронами. Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила менее 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов".

"Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал ужасный пожар. Повреждены несколько квартир. Там один человек получил ожоги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказали всю необходимую помощь. Еще один дрон пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений окружающим домам. Полностью выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько авто - побиты", - сообщил Харлов в эфире марафона "Единые новости".

Он добавил, что в результате атаки рф пострадало четыре человека. Им оказана помощь на месте, они лечатся амбулаторно. Одну из пострадавших женщин спасатели деблокировали из-под завалов. Также Харлов рассказал о масштабах разрушений, нанесенных врагом.

"В Одессе в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в двух домах - 29 окон в 21 квартире. В Приморском районе города зафиксировано повреждение образовательного учреждения, 156 квартир - 210 окон - в 13 жилых домах. В одном из домов разрушено где-то 40% кровли", - информирует он.

На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы, продолжил Харлов. Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков, добавил он. Также замглавы ОГА рассказал о возмещении средств жителям региона по программе єВідновлення. По его словам, в рамках программы "єВідновлення" жители Одесской области получили более 30 млн грн компенсации за поврежденное из-за вражеских атак имущество.

"В Одессе 235 заявителям выплатили почти 9,7 млн грн компенсации. Всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона", - рассказал он.

Напомним, во время заседания рабочей группы "Прозрачность и Подотчетность" в Одесской областной администрации правоохранители задержали главу одной из ОТГ (территориальных громад).

"Мы можем лишь констатировать те факты, которые имели место. Сейчас, как известно, правоохранительными органами Одесской области было собрано достаточно доказательств для вручения подозрения главе одной из ОТГ в совершении коррупционного преступления, а именно - незаконной сделки с землей. Как отметил глава ОВА (Олег Кипер - ред.): в то время, когда ВСУ своей кровью отбивают каждый сантиметр нашей земли на линии фронта, факты коррупционной раздачи земельных участков в Одесской области недопустимы", - прокомментировал Харлов.