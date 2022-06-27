PayPal працюватиме для українців без комісії до кінця вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. PayPal продовжив безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
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"PayPal була однією з перших міжнародних компаній, що не тільки відповіла на наш заклик піти з російського ринку після початку повномасштабної війни, а й відкрила свої сервіси для українців", – ідеться у повідомленні.
З 17 березня українці могли здійснювати грошові перекази з-за кордону. За першими домовленостями всі платежі до 30 червня для українців здійснювалися без комісії. Зараз цей термін продовжено до кінця вересня, повідомив CEO PayPal Ден Шульман.
За чотири місяці роботи сервісу:
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- українці створили понад 200 тисяч нових акаунтів;
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- загальна сума грошей, яку переказали та отримали українці за цей час, становить 200 мільйонів доларів;
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- за сприяння компанії на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу, надійшли пів мільярда доларів.
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"Вдячні PayPal за підтримку та продовжуємо співпрацю далі. Сподіваємося, що наступним кроком стане запуск бізнес-акаунтів для користувачів з України. Саме цього сьогодні чекають українські підприємці", – додали у Мінцифри.
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