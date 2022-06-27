PayPal будет работать для украинцев без комиссии до конца сентября

Детали

"PayPal была одной из первых международных компаний, которая не только ответила на наш призыв уйти с российского рынка после начала полномасштабной войны, но и открыла свои сервисы для украинцев", – говорится в сообщении.

С 17 марта украинцы могли осуществлять денежные переводы из-за границы. По первым договоренностям все платежи до 30 июня для украинцев совершались без комиссии. Сейчас этот срок продлен до конца сентября, сообщил CEO PayPal Дэн Шульман.

За четыре месяца работы сервиса:



украинцы создали более 200 тысяч новых аккаунтов;



общая сумма денег, которую перевели и получили украинцы за это время, составляет 200 миллионов долларов;



при содействии компании на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру, поступило полмиллиарда долларов.



"Благодарны PayPal за поддержку и продолжаем сотрудничество дальше. Надеемся, что следующим шагом станет запуск бизнес-аккаунтов для пользователей из Украины. Именно этого сегодня ждут украинские предприниматели", – добавили в Минцифры.

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