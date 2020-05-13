Павламентарі зробили крок до звільнення від сплати адмінзбору при реєстрації осіб з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2030 про внесення змін до закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, метою законопроекту є надання пільг окремим категоріям громадян при здійсненні реєстраційних дій.
Зокрема, прийняття законопроекту впровадить пільги громадським об’єднанням (ГО) осіб з інвалідністю, фізичним особам-підприємцям, що є особами з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС при здійснення ними реєстраційних дій та покращить умови надання адміністративних послуг даним категоріям осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНЕСКО закликало подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19
Додамо, що у порівняльній таблиці пропонують не подавати для держреєстрації символіки ГО осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС документ про сплату адміністративного збору.
Також за держреєстрацію ГО осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС адміністративний збір не справляється.
Не має бути збору й за держреєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що є особою з інвалідністю.
Також з документу виключили право на винагороду держреєстраторів за рахунок коштів з адмінзбору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.
Додамо, що парламентарі вдвічі скоротили строки подання поправок до законопроекту до другого читання.
Раніше УНН писав, що встановити групу інвалідності можна заочно та без госпіталізації.