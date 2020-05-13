Павламентари сделали шаг к освобождению от уплаты админсбора при регистрации лиц с инвалидностью

Так, целью законопроекта является предоставление льгот отдельным категориям граждан при осуществлении регистрационных действий.

В частности, принятие законопроекта введет льготы общественным объединением (ОО) лиц с инвалидностью, физическим лицам-предпринимателям, которые являются лицами с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС при осуществлении ими регистрационных действий и улучшит условия предоставления административных услуг данным категориям людей.

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Добавим, что в сравнительной таблице предлагают не подавать для госрегистрации символики ОО лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС документ об уплате административного сбора.

Также за госрегистрацию ОО лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС административный сбор не взимается.

Не должно быть сбора и за госрегистрацию изменений сведений о фамилии, имени, отчества или местонахождение физического лица - предпринимателя, который является лицом с инвалидностью.

Также из документа исключили право на вознаграждение госрегистраторов за счет средств админсбора за государственную регистрацию, в размере не менее 10 процентов административного сбора.

Добавим, что парламентарии вдвое сократили сроки подачи поправок к законопроекту ко второму чтению.

Ранее УНН писал, что установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации.