Павламентари сделали шаг к освобождению от уплаты админсбора при регистрации лиц с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2030 о внесении изменений в закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, целью законопроекта является предоставление льгот отдельным категориям граждан при осуществлении регистрационных действий.
В частности, принятие законопроекта введет льготы общественным объединением (ОО) лиц с инвалидностью, физическим лицам-предпринимателям, которые являются лицами с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС при осуществлении ими регистрационных действий и улучшит условия предоставления административных услуг данным категориям людей.
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Добавим, что в сравнительной таблице предлагают не подавать для госрегистрации символики ОО лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС документ об уплате административного сбора.
Также за госрегистрацию ОО лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС административный сбор не взимается.
Не должно быть сбора и за госрегистрацию изменений сведений о фамилии, имени, отчества или местонахождение физического лица - предпринимателя, который является лицом с инвалидностью.
Также из документа исключили право на вознаграждение госрегистраторов за счет средств админсбора за государственную регистрацию, в размере не менее 10 процентов административного сбора.
Добавим, что парламентарии вдвое сократили сроки подачи поправок к законопроекту ко второму чтению.
Ранее УНН писал, что установить группу инвалидности можно заочно и без госпитализации.