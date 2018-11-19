Павелко розповів про те, хто і чому веде інформаційну війну з ФФУ

“Це конкретні люди, колишні функціонери українського футболу, які через пенсійний вік змушені були розлучитися зі своїми посадами і які шукають винних у тому, що вони більше не можуть продовжити свою кар’єру”, — сказав він.

Нинішній склад Федерації пішов шляхом радикального реформування вітчизняного футболу, пояснив Павелко.

“І я був готовий, що ми зіткнемося із сильним опором тих людей, які звикли жити у вибудуваній під себе футбольній системі. Із численними футбольними офшорами, куди виводилися гроші Федерації і клубів, лобіюванням інтересів окремих клубів, суддівської мафією. Зараз вони відчайдушно борються за те, щоб повернути цю систему.

Але я і мої соратники зі шляху реформування українського футболу не звернемо! А відчайдушний опір прихильників старої системи футболу в Україні лише підтверджує, що ми на правильному шляху”, - заявив він.

Як повідомляв УНН, британські журналісти спростували “розслідування” Арно Беди проти ФФУ. Крім того, вони дійшли висновку про замовлений характер провокацій щодо Федерації, вказавши, що за цим всім може стояти Григорій Суркіс.

При цьому у спробах повернути собі вплив і зганьбити ФФУ Суркіс “пішов навіть на дискредитацію ФФУ”, зазначили британські журналісти.