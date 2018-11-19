Павелко рассказал о том, кто и почему ведет информационную войну с ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дискредитацией представителей Федерации футбола Украины занимаются бывшие функционеры отечественного футбола. Об этом в интервью изданию Terrikon заявил президент ФФУ Андрей Павелко, передает УНН.
“Это конкретные люди, бывшие функционеры украинского футбола, которые в связи с пенсионным возрастом вынуждены были расстаться со своими должностями и которые ищут виновных в том, что они больше не могут продолжить свою карьеру”, — сказал он.
Нынешний состав Федерации пошел по пути радикального реформирования отечественного футбола, пояснил Павелко.
“И я был готов, что мы столкнемся с сильным сопротивлением тех людей, которые привыкли жить в выстроенной под себя футбольной системе. С многочисленными футбольными оффшорами, куда выводились деньги Федерации и клубов, лоббированием интересов отдельных клубов, судейской мафией. Сейчас они отчаянно сражаются за то, чтобы вернуть эту систему.
Но я и мои соратники с пути реформирования украинского футбола не свернем! А отчаянное сопротивление приверженцев старой системы футбола в Украине лишь подтверждает, что мы на правильном пути”, — заявил он.
Как сообщал УНН, британские журналисты опровергли “расследование” Арно Беды против ФФУ. Кроме того, они пришли к выводу о заказом характере провокаций в отношении Федерации указав, что за этим всем может стоять Григорий Суркис.
При этом, в попытках вернуть себе влияние и опорочить ФФУ, Суркис “пошел даже на дискредитацию ФФУ”, заключили британские журналисты.