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Павелко про стадіон "Олімпійські резерви": це один з кращих спорткомплексів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Після робочої наради в ОДА, президент УАФ Андрій Павелко разом із головою Дніпропетровської обласної ради Святославом Олійником та депутатом ВР Кирилом Нестеренком відвідали стадіон "Олімпійські резерви" у Дніпрі. Про це Павелко повідомив у Facebook.

За його словами, вказаний стадіон після завершення реконструкції у 2017 році є одним з кращих спортивних багатофункціональних комплексів України.

"З великим футбольним полем, міні-футбольними майданчиками і затишними трибунами. Пишаюся тим, що свого часу вдалося зрушити з місця і довести до кінця масштабний проект реконструкції цього об’єкту, де мають змогу займатися тисячі дітей, юнаків і професійних спортсменів. А невдовзі тут також завершиться будівництво "Олімпійського дому". Дякую голові Дніпропетровської обласної ради за те, що він взяв під особистий контроль закінчення робіт на цьому важливому спортивному об’єкті", - зазначив президент УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбольні поля і стадіони в Україні будуються із випередженням дедлайнів - Павелко.

Він додав, що його візит на Дніпропетровщину — одна з багатьох робочих поїздок у регіони щодо розбудови футбольної інфраструктури.

"Напередодні я відвідав Одесу, де обговорював долю стадіону "Черноморець" та однойменного клубу. Найближчим часом заплановані візити до Чернігова, Кременчука, Ковалівки, Чернівців, де будуються, та, що особливо приємно, відкриваються нові стадіони", - анонсував Павелко.

Як повідомлялося в УНН, у рамках програми Президента, уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів.

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