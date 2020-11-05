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Павелко про перемогу харківського "Житлобуд-2": чудовий футбол і результат на табло

Київ • УНН

 • 11001 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко привітав українську футбольну команду “Житлобуд-2”, яка перемогла вірменський ФК “Алашкерт” з рахунком 9:0. Про це Павелко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Харківський „Житлобуд-2“ стартує у Лізі чемпіонів серед жіночих команд сезону 2020/21 з розгромної перемоги над вірменським „Алашкертом“! 9:0!!! Чудовий футбол у виконанні команди Наталії Зінченко і закономірний результат на табло! Вітаю всіх наших вболівальників, футболісток і керівництво клубу з цим успіхом!”, — написав Павелко.

Він нагадав, що футбольний поєдинок мав відбутися у Харкові. Втім, оскільки місто за епідемічними показниками знаходиться в “червоній зоні”, УАФ запропонувала клубу провести матч на НТК ім.В.Баннікова, додав Павелко.

“Надзвичайно приємно, що саме на полі УАФ „Житлобуд-2“ здобув таку впевнену перемогу! Перший відбірний раунд позаду, а вже 6 листопада наші футболістки дізнаються своїх суперників на другому етапі. Вдалого виступу у наступному раунді!”, — написав президент УАФ.

Нагадаємо, в Україні стартувало всеукраїнське опитування про цінність футболу.

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