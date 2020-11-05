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Павелко о победе харьковского "Жилстрой-2": замечательный футбол и результат на табло

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил украинскую футбольную команду “Жилстрой-2”, которая победила армянский ФК “Алашкерт” со счетом 9:0. Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Харьковский „Жилстрой-2“ стартует в Лиге чемпионов среди женских команд сезона 2020/21 с разгромной победы над армянским „Алашкертом“! 9:0!!! Отличный футбол в исполнении команды Натальи Зинченко и закономерный результат на табло! Поздравляю всех наших болельщиков, футболисток и руководство клуба с этим успехом!”, — написал Павелко.

Он напомнил, что футбольный поединок должен был состояться в Харькове. Впрочем, поскольку город по эпидемическим показателям находится в “красной зоне”, УАФ предложила клуба провести матч на НТК им.В.Банникова, добавил Павелко.

“Очень приятно, что именно на поле УАФ „Жилстрой-2“ получил такую уверенную победу! Первый отборочный раунд позади, а уже 6 ноября наши футболистки узнают своих соперников на втором этапе. Удачного выступления в следующем раунде!”, — написал президент УАФ.

Напомним, в Украине стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола.

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