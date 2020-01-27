Патріарх Кирило заявив, що "технології розколу православних церков випробувані в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Технології нібито “ослаблення єдності православних церков були випробувані в Україні”. Про це заявив у понеділок Патріарх Московський і всієї Русі Кирило, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“На превеликий жаль, створюються і апробуються технології, спрямовані, зокрема, на ослаблення єдності православ’я, на деградацію християнської духовності і культури. Плоди дій цих сил, ворожих духу Євангелія, ми бачимо, зокрема, на українській землі”, — сказав він на церемонії відкриття XXVIII Міжнародних Різдвяних освітніх читань у Державному Кремлівському палаці.
На думку патріарха, розкол між православними церквами спровокований зовнішніми політичними силами. “Розколоти світове православ’я, використовуючи факт змін у політичній географії Східної і Південної Європи, зруйнувати життєво важливу для всього православ’я єдність греків і слов’ян, ізолювати найбільшу в сім’ї православних церков, церкву Руську, від своїх єдиновірних братів, порушити чистоту канонічного устрою і спотворити вчення церкви намагаються ті, хто розуміє, яку важливу місію здійснює сьогодні церква в христовому світі, яке значення православна віра має не тільки для наших народів, а й для всього людства. і в першу чергу — у відстоюванні традиційних цінностей”, — заявив він.
Додамо, що у грудні минулого року РПЦ заявила, що при Зеленському “зменшився тиск на УПЦ МП”.