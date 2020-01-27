Патриарх Кирилл заявил, что "технологии раскола православных церквей испытаны в Украине"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4832 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16672 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56693 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121215 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128874 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197368 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195352 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408994 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229202 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515675 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14225 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23283 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13704 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11919 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8430 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158865 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146722 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234328 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408994 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515675 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56686 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49164 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47670 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54431 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84779 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Патриарх Кирилл заявил, что "технологии раскола православных церквей испытаны в Украине"

Киев • УНН

 • 22815 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Технологии якобы “ослабления единства православных церквей были опробованы в Украине”. Об этом заявил в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Патриарх Кирилл заявил, что "технологии раскола православных церквей испытаны в Украине"

“К большому сожалению, создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства православия, на деградацию христианской духовности и культуры. Плоды действий этих сил, враждебных духу Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле”, — сказал он на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

По мнению патриарха, раскол между православными церквами спровоцирован внешними политическими силами. “Расколоть мировое православие, используя факт перемен в политической географии Восточной и Южной Европы, разрушить жизненно важное для всего православия единство греков и славян, изолировать самую большую в семье православных церквей, церковь Русскую, от своих единоверных братьев, нарушить чистоту канонического устройства и исказить учение церкви пытаются те, кто понимает, какую важную миссию совершает сегодня церковь в христовом мире, какое значение православная вера имеет не только для наших народов, но и для всего человечества. И в первую очередь — в отстаивании традиционных ценностей”, — заявил он.

Добавим, что в декабре прошлого года РПЦ заявила, что при Зеленском “уменьшилось давление на УПЦ МП”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98