Патриарх Кирилл заявил, что "технологии раскола православных церквей испытаны в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Технологии якобы “ослабления единства православных церквей были опробованы в Украине”. Об этом заявил в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“К большому сожалению, создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства православия, на деградацию христианской духовности и культуры. Плоды действий этих сил, враждебных духу Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле”, — сказал он на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
По мнению патриарха, раскол между православными церквами спровоцирован внешними политическими силами. “Расколоть мировое православие, используя факт перемен в политической географии Восточной и Южной Европы, разрушить жизненно важное для всего православия единство греков и славян, изолировать самую большую в семье православных церквей, церковь Русскую, от своих единоверных братьев, нарушить чистоту канонического устройства и исказить учение церкви пытаются те, кто понимает, какую важную миссию совершает сегодня церковь в христовом мире, какое значение православная вера имеет не только для наших народов, но и для всего человечества. И в первую очередь — в отстаивании традиционных ценностей”, — заявил он.
Добавим, что в декабре прошлого года РПЦ заявила, что при Зеленском “уменьшилось давление на УПЦ МП”.