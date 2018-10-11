Патріарх Філарет скликає брифінг на вечір четверга
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет скликає брифінг на вечір четверга. Про це повідомив речник УПЦ КП Євстратій Зоря у Facebook, передає УНН.
"О 18:30 сьогодні після богослужіння Патріарх Філарет дасть брифінг для ЗМІ. Місце - біля Володимирського собору", - повідомив речник УПЦ КП.
Нагадаємо, раніше 11 жовтня, за попередніми даними, священний синод у Стамбулі зняв з патріарха Філарета та митрополита Макарія анафему. Також синод ухвалив рішення про визнання незаконною анексії Київської митрополії Російською Церквою в 1686 році.
Офіційних повідомлень Константинополя про підсумки синоду поки не було.