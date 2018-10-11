Патриарх Филарет созывает брифинг на вечер четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет созывает брифинг на вечер четверга. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в Facebook, передает УНН.
"В 18:30 сегодня после богослужения Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ. Место - возле Владимирского собора", - сообщил пресс-секретарь УПЦ КП.
Напомним, ранее 11 октября, по предварительным данным, Священный Синод в Стамбуле снял с патриарха Филарета и митрополита Макария анафему. Также Синод принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии Русской Церковью в 1686 году.
Официальных сообщений Константинополя об итогах синода пока не было.