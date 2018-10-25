Патріарх Філарет готовий стати очільником помісної церкви в Україні

Говорячи про те, чи готовий він поступитися амбіціями на посаду голови помісної церкви в України, Філарет відповів: "Ні. Чому ні? Не тому, що я вважаю себе таким, а тому, що Москва зробить все для того, щоб зруйнувати Українську православну церкву".

"Тому, заради того, щоб зберегти Українську церкву і довести її до завершення, я повинен працювати до кінця, якщо мені архієрейський Собор довірить. Якщо не довірить, тоді я з себе відповідальність знімаю", - вказав він.

Відповідаючи на запитання, хто міг би скласти йому конкуренцію на виборах очільника помісної церкви, очільник Київської патріархії зауважив: "Не можу сказати, хто міг би бути конкурентом".

"Є критерії. По-перше, треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони. Треба мати досвід управління не єпархією, а досвід управління церквою. А якщо досвіду нема, то діла не буде", - додав Філарет, говорячи про вимоги до майбутнього очільника єдиної помісної церкви.

При цьому він вказав, що "поки що Вселенський патріарх хоче, щоб Українську церкву очолював архієпископ-митрополит, не патріарх".

"Але наша церква прийняла уже рішення, що для зовнішнього вживання предстоятель Української православної церкви буде мати розширений титул. Тобто, буде розширений титул українського предстоятеля і скорочений. Розширений - це архієпископ і митрополит Київський і всієї Руси-України і патріарх Київський. А вузький - для внутрішнього вживання - Патріарх Київський і всієї Руси-України", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.