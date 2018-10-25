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Патриарх Филарет готов стать главой поместной церкви в Украине

Патриарх Филарет готов стать главой поместной церкви в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил о готовности стать предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, назвав при этом требования к будущему главе единой поместной церкви. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.

Говоря о том, готов ли он уступить амбициями на должность главы поместной церкви в Украине, Филарет ответил: "Нет. Почему нет? Не потому, что я считаю себя таким, а потому, что Москва сделает все для того, чтобы разрушить Украинскую православную церковь".

"Поэтому, ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести ее до завершения, я должен работать до конца, если мне архиерейский Собор доверит. Если не доверит, тогда я с себя ответственность снимаю", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто мог бы составить ему конкуренцию на выборах главы поместной церкви, глава Киевской патриархии отметил: "Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом".

"Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны. Надо иметь опыт управления не епархией, а опыт управления церковью. А если опыта нет, так дела не будет", - добавил Филарет, говоря о требованиях к будущему главе единой поместной церкви.

При этом он указал, что "пока Вселенский патриарх хочет, чтобы Украинскую церковь возглавлял архиепископ-митрополит, а не патриарх".

"Но наша церковь приняла уже решение, что для внешнего применения предстоятель Украинской православной церкви будет иметь расширенный титул. То есть, будет расширенный титул украинского предстоятеля и сокращенный. Расширенный - это архиепископ и митрополит Киевский и всея Руси-Украины и патриарх Киевский. А узкий - для внутреннего употребления - Патриарх Киевский и всей Руси-Украины", - отметил Филарет.

Напомним, Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

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