ПАРЄ скликає термінове засідання на тлі нападу Росії проти України - Тіні Кокс
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і ПАРЄ, щоб координувати реакцію на збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляють на сайті ПАРЄ, пише УНН.
Цитата:
“Я глибоко вражений військовим нападом Російської Федерації проти України, який почався вчора ввечері. Закликаю Росію негайно припинити військові дії та вивести свої сили з України", – сказав президент ПАРЄ.
Він додав: "Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Вона вимагає рішучої та консолідованої реакції нашої Організації".
Тіні Кокс запропонував Бюро Асамблеї просунути другу сесію, щоб негайно вирішити ситуацію та її наслідки.
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