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15 марта, 19:03 • 90646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124764 просмотра

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15 марта, 12:52 • 100016 просмотра

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ПАСЕ созывает срочное заседание на фоне нападения России против Украины - Тини Кокс

ПАСЕ созывает срочное заседание на фоне нападения России против Украины - Тини Кокс

Киев • УНН

 • 117359 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс созывает срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ, чтобы координировать реакцию на вооруженную агрессию России против Украины. Об этом сообщают на сайте ПАСЕ, пишет УНН.

Цитата:

“Я глубоко потрясен военным нападением Российской Федерации против Украины, которое началось вчера вечером. Призываю Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои силы из Украины", - сказал президент ПАСЕ.

Он добавил: "Эта атака является явным нарушением принципов и ценностей, которые отстаивают Совет Европы и его государства-члены. Она требует решительной и консолидированной реакции нашей организации".

Тини Кокс предложил Бюро Ассамблеи продвинуть вторую сессию, чтобы немедленно разрешить ситуацию и ее последствия.

Напомним

Страны Балтии и Польша инициируют консультации по статье 4 НАТО из-за нападения России на Украину.

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