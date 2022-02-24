Країни Балтії та Польща ініціюють консультації за статтею 4 НАТО через напад Росії на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Країни-члени НАТО Польща, Естонія, Латвія, Литва та Румунія ініціювали четверту статтю НАТО, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу щодо питань безпеки. Про це пише УНН з посиланням на CNN та LRT.
Цитата
“Поширена агресія Росії є загрозою для всього світу та для всіх країн НАТО, і необхідно розпочати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для впровадження додаткових заходів для забезпечення оборони союзників по НАТО. Відповіддю на агресію Росії є єдність”, — сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Вона заявила, що напад Росії на Україну представляє “загрозу для всієї Європи”.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що дипломатичні заходи Заходу щодо деескалації конфлікту в Україну “зазнали невдачі”. Він сказав, що консультації за статтею 4 НАТО мають призвести до активації сил швидкого реагування.
“Ці консультації будуть зосереджені на посиленні оборони східного флангу НАТО в цілому, а також будуть розглянуті заходи допомоги Україні”, — додав Анушаускас.
Контекст
Згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.
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