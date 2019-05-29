Парубій заявив про можливість почати розгляд Виборчого кодексу наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада зможе перейти до розгляду Виборчого кодексу вже наступного тижня. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Наступного тижня ми зможемо перейти до розгляду Виборчого кодексу з відкритими виборчими списками. Ця Верховна Рада ще прийме важливі рішення для розвитку українського парламентаризму і України в цілому", - зазначив Парубій.
За його словами, оскільки до Кодексу подано понад 4 тис. правок, апарат ВРУ буде робити все можливе, щоб підготувати таблиці з правками якнайшвидше, втім цього тижня цю роботу завершити вже не встигнуть.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розглядатиме поправки до Виборчого кодексу протягом 2-3 тижнів, аж до дати виборів.